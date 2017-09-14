МВФ назвав умови для отримання Україною п'ятого траншу

Україна для завершення четвертого перегляду програми співробітництва і отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію й показати реальні результати в боротьбі з корупцією, заявив директор із комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

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«З приводу четвертого перегляду - ми очікуємо, що він буде можливий після того, як законодавство, необхідне для перегляду, буде ухвалено. Ключові питання - пенсійна реформа, кроки щодо прискорення приватизації, конкретні результати в боротьбі з корупцією, вони стануть ключем для того, щоб програма продовжилася», - сказав він.

Також Райс зазначив, що важливою умовою продовження програми стане прихильність енергетичної та фіскальної політики України цільовим показникам, передбаченим програмою МВФ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з попереднім проспектом емісії Україною єврооблігацій, черговий візит місії МВФ до України очікувався 19 вересня, проте пізніше в Фонді заявили, що точної дати поки немає, а візит місії можливий «у найближчому майбутньому».

13 вересня в ході візиту до України заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон заявив, що країна за умови подальшого проведення реформ після досягнення стабілізації економіки забезпечить собі «світле майбутнє», яке буде підтримано зростанням світової економіки. Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічей з Ліптоном висловили готовність України продовжувати співпрацю з МВФ у рамках програми співробітництва та проводити необхідні реформи.

МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, і вказав на відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.

НБУ очікує виділення МВФ Україні 2 млрд дол. до кінця 2017 року.