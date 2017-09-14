У найближчому майбутньому: МВФ поки не знає, коли місія фонду приїде до України

Місія Міжнародного валютного фонду може бути направлена ​​в Україну в найближчому майбутньому, але точну дату візиту поки не визначено.

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Про це заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

«За підсумком дискусії містера Ліптона (заступника директора-розпорядника МВФ - УНІАН) з владою (України - УНІАН) ми очікуємо, що місія повернеться в Україну в найближчому майбутньому. Точної дати поки немає», - сказав Райс.

При цьому представник Фонду повідомив, що Девід Ліптон, який прибув в Україну 12 вересня, вже повернувся до Вашингтона.

Як повідомляв УНІАН, згідно з попереднім проспектом емісії Україною єврооблігацій, черговий візит місії МВФ в Україну очікувався 19 вересня.

Під час візиту в Україну, який розпочався 12 вересня, Ліптон заявив, що країна за умови подальшого проведення реформ після досягнення стабілізації економіки забезпечить собі «світле майбутнє», яке буде підтримано зростанням світової економіки.

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічей з Ліптоном підкреслили готовність України продовжувати співпрацю з МВФ у рамках програми співробітництва і проводити необхідні реформи.

МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації і розвитку ринку сільськогосподарських земель, і вказав на відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.

НБУ очікує на виділення МВФ Україні 2 млрд дол. до кінця 2017 року.