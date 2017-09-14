Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс майже в 3 рази

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-липень 2017 року становив 2,7 млрд дол., що у 2,8 разу вище від дефіциту за аналогічний період минулого року на рівні 980,4 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за цей період порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 22,1%, імпорт - на 29,4%.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,9 (за січень-квітень 2016 року - 0,95), а зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами із 217 країн світу.

За інформацією Держстату, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 25,9% - до 9,536 млрд дол.

Імпорт товарів з країн ЄС зріс на 25,7% - до 11,299 млрд дол. і становив 42,5% у загальному обсязі імпорту.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2016 році становив 2,886 млрд дол. проти 610,7 млн дол. профіциту за 2015 рік.