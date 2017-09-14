Нацбанк не очікує сильних коливань курсу гривні цієї осені

Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку, повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій.

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«Ми очікуємо помірної волатильності обмінного курсу гривні. В останні тижні знову почали поширюватися заяви, що курс гривні завжди стрімко девальвує восени, і нібито ця осінь не буде винятком. Ми таке занепокоєння не поділяємо», - сказав Чурій.

Він зазначив, що валютний ринок України дійсно був схильний до сезонності, однак застосування плаваючого курсоутворення, розвиток валютного ринку та проведення перетворень в інших секторах економіки дозволяють очікувати зниження такої сезонності.

«Традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль. Приміром, НАК «Нафтогаз» має достатній обсяг валютних надходжень і не тисне на валютний ринок із разовими великими купівлями. Міністерство фінансів відшкодовує бізнесу ПДВ більш-менш рівномірно. Крім того, осінь - це час надходжень валютної виручки від експорту нового врожаю», - додав Чурій.

Також він підкреслив, що Нацбанк продовжує бути присутнім на валютному ринку, щоб згладжувати надмірні коливання курсу під впливом ситуативних факторів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня – на початку вересня на міжбанківському валютному ринку України кілька днів спостерігався підвищений попит на американську валюту, що змусило Національний банк 31 серпня вперше після майже двомісячної перерви вийти на міжбанк із продажем валюти.

Сьогодні, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,14/26,17 грн/дол.,

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу національної валюти, встановлений у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.