У Британії випустили 10 фунтів з портретом Джейн Остін (фото)

Банк Англії випустив 10-фунтову купюру із зображенням письменниці Джейн Остін, передає RNS з посиланням на повідомлення регулятора.

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Офіційно нова полімерна купюра була представлена в липні 2017 року. На ній нанесені тактильні елементи для того, щоб їх могли розрізнити сліпі люди.

Було надруковано понад 1 млрд купюр, у найближчі дні вони з'являться у вільному обігу.

Купюра з Джейн Остін стала другою з серії полімерних банкнот, випущених Банком Англії. Раніше у вересні 2016 року в Британії з'явилися банкноти в п'ять фунтів з колишнім прем'єр-міністром країни Вінстоном Черчиллем. На 2020 рік запланований випуск 20-фунтових купюр з портретом художника Вільяма Тернера.

Зараз у Британії в обігу 10-фунтові банкноти з портретом автора «Теорії еволюції Чарльза Дарвіна, їх планується поступово замінювати на нові купюри.