НБУ стурбований можливим тиском на валютний ринок великих бюджетних виплат наприкінці року

Національний банк України стурбований можливим тиском на валютний ринок в разі великих бюджетних виплат наприкінці року, повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій.

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«Це одне з питань, яке турбує Національний банк. І ми перебуваємо в постійній комунікації з Міністерством фінансів, оскільки ми бачимо сьогодні значне збільшення обсягу коштів на казначейському рахунку. Станом на вчора він становив близько 65 млрд грн», - сказав Чурій.

Водночас він зазначив, що не всі кошти на казначейському рахунку належать центральним органам влади, там також є кошти місцевих бюджетів.

«Ми ведемо роботу безпосередньо з Міністерством фінансів. Це питання ми порушували на засіданні ради з фінансової стабільності з тим, щоб якимось чином ці витрати йшли рівномірно», - додав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України в грудні 2016 року знецінилася до долара США за середньозваженим курсом на міжбанківському валютному ринку на 6% - до рівня 27,19 грн/дол. на 29 грудня, а курси готівкового ринку подолали позначку в 29 грн/дол.

У першій половині січня 2017 року тренд девальвації тривав, однак за підсумками місяця гривня залишилася на рівні близько 27 грн за дол. на міжбанківському і близько 28 грн/дол. - на готівковому валютному ринку.

Згодом представники Національного банку та експерти пояснили зимовий виток девальвації гривні надлишковою ліквідністю ринку у зв'язку з традиційним зростанням бюджетних платежів уряду наприкінці року.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на 1 вересня 2017 року становив 61,151 млрд грн, що є максимальним значенням показника з початку 2003 року.