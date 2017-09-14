Офіційні курси гривні від Нацбанку: долар дорожчає, євро дешевшає

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2616.2016 (14 вересня – 2607.9643)

100 EUR – 3109.3556 (14 вересня – 3124.0804)

10 RUR – 4.5286 (14 вересня – 4.5224)

У четвер, 14 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,18 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 31,07/31,11 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4532/0,4543 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,1620 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 602 угоди на суму 397,70 млн дол.