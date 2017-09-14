Офіційні курси гривні від Нацбанку: долар дорожчає, євро дешевшає
Офіційний курс НБУ на 15 вересня: 100 USD – 2616.2016 грн; 100 EUR – 3109.3556 грн; 10 RUR – 4.5286 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2616.2016 (14 вересня – 2607.9643)
100 EUR – 3109.3556 (14 вересня – 3124.0804)
10 RUR – 4.5286 (14 вересня – 4.5224)
У четвер, 14 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,18 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 31,07/31,11 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4532/0,4543 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,1620 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 602 угоди на суму 397,70 млн дол.