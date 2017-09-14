Проект держбюджету-2018 завтра внесуть до ВР - Гройсман

Проект державного бюджету України на 2018 рік буде внесено завтра, 15 вересня, до Верховної Ради. Як повідомили у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті.

"Вже завтра, 15 вересня, ми внесемо в парламент проект державного бюджету на 2018 рік. І це вже вдруге, коли уряд вносить проект бюджету з чітким дотриманням строків, визначених законодавством", - зазначив він.

Він також наголосив на пріоритетних для Кабінету міністрів реформах - в судовій, пенсійній, медичній сферах, в освіті та управлінні державною власністю.

Читайте такожГройсман: податки наступного року не підвищуватимуть

Гройсман підкреслив, що вже наступного тижня Верховна Рада розгляне пакети законопроектів по судовій реформі та змінах в пенсійній системі. На часі також розгляд законопроекту щодо приватизації, який було розроблено спільно з фахівцями ЄБРР. Документ містить якісно нові підходи до продажу державних активів та принципи захисту прав інвесторів.

"Питання непрості, але це ті сфери, де ми можемо отримати успіх", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк 6 вересня вніс проект державного бюджету України на 2018 рік на розгляд Кабінету міністрів.

Міністерство фінансів у липні розпочало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки із прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% із 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП із 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.

Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становитиме 141,3 млрд грн, а на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, в 2019 році - 132 млн грн, в 2020 році - 297 млн грн.

Від приватизації уряд має намір виручити за 17,1 млрд грн у 2018 і 2019 роках і 0,5 млрд грн у 2020 році.

На дорожнє будівництво планується виділити 154 млрд грн за три наступні роки.