Золото дорожчає після запуску ракети в Північній Кореї

Вартість золота росте в п'ятницю вранці на геополітичної напруженості навколо Північної Кореї після чергового запуску ракети, повідомляє Прайм.

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"Станом на 08.35 ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зросла на 4,5 долара, або на 0,34%, до 1333,83 долара за тройську унцію. Вартість грудневого ф'ючерсу на срібло збільшувалася на 0,34%, до 17,851 долара за унцію", - йдеться в повідомленні.

Занепокоєння учасників ринку викликано повідомленнями з Північної Кореї. Так, вранці в п'ятницю (00:57) КНДР здійснила черговий пуск балістичної ракети з околиць Пхеньяну у напрямку Японії. Ракета перелетіла через північний острів Хоккайдо і впала до Тихого океану в 2,2 тисячі кілометрів від найближчого берега Японії - мису Эрімо на Хоккайдо, не заподіявши жодної шкоди.

Теоретично така ракета, запущена з території КНДР, може досягти американського острова Гуам. Центральна в Північній Кореї партійна газета "Нодон сінмун" на тлі нового ракетного випробування заявила, що ніяке зовнішнє тиск не змусить Пхеньян відмовитися від розробок ядерної зброї і балістичних ракет при збереженні ворожості з боку США.

Зростання геополітичної напруженості підвищує попит на безпечні активи, до яких традиційно відноситься золото.