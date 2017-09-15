Банкам дозволили залучати агентів для збору інформації про своїх позичальників

Національний банк України дозволив банкам доручати юридичним і фізичним особам на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів - фізичних осіб згідно з вимогами законодавства з питань фінансового моніторингу.

Читайте такожБанківська система готова відновити кредитування економіки та населення – НБУ

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, новий порядок здійснення посередниками (агентами) ідентифікації і верифікації клієнтів прийнято відповідно до Закону України «Про споживче кредитування».

"Цей порядок дозволить банкам розвивати споживче кредитування, не відволікаючи значні власні ресурси для здійснення ідентифікації та верифікації позичальників-фізосіб. Такий підхід відповідає європейським практикам. Він дозволить банкам зосередити більше зусиль на розвитку масового кредитування в Україні", - цитуються в повідомленні слова директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези.

При цьому, щоб уникнути дисонансу в роботі агентів, Нацбанк прописав єдиний уніфікований порядок здійснення ними процедури ідентифікації і верифікації банківських клієнтів.

Мова йде про порядок зберігання агентами, передачі ними інформації або документів щодо ідентифікації та верифікації фізичних осіб - клієнтів банку, в тому числі у разі дострокового припинення відносин з агентом; про порядок здійснення контролю за дотриманням агентами встановленої процедури проведення ідентифікації і верифікації фізосіб - клієнтів банку. А також про організацію навчання агентів для забезпечення належного рівня підготовки в питаннях запобігання легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації фізосіб - клієнтів банку.

Згідно з новими вимогами НБУ, комерційний банк зможе вибрати посередників тільки після того, як переконається у бездоганній діловій репутації таких осіб.

Відповідальність за неналежне здійснення агентами ідентифікації та верифікації банківських фізосіб - клієнтів банку покладається на сам банк.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку, активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних банків, за січень-липень 2017 року зросли на 7,171 млрд грн, або на 0,6%, – до 1,263 млрд грн станом на 1 серпня 2017 року.

При цьому частка «непрацюючих» кредитів в банківській системі на кінець червня становила 57,73%, у тому числі найвищий показник неробочих кредитів в кредитному портфелі держбанків – на рівні 73,1%.