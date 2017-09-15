У Мінфіні назвали терміни прибуття місії МВФ до Києва

Технічна місія Міжнародного валютного фонду для доопрацювання бюджетного законодавства приїде до Києва у жовтні поточного року, повідомила сьогодні журналістам перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

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"У нас приїжджає наступна місія Міжнародного валютного фонду в жовтні. Технічна місія, яка з нами вже давно працює, і це буде третій їхній приїзд. Ми працюємо над новим Бюджетним кодексом", - сказала Маркарова.

Вона пояснила, що запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування, у рамках якого була розроблена трирічна бюджетна резолюція, є «пілотним» проектом, і тепер необхідні відповідні зміни в бюджетне законодавство.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 червня затвердив середньострокову бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4% відповідно.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу – до 55% ВВП з 66,8% ВВП.

При цьому резолюція базується на умови виконання у повному обсязі програми кредитування Міжнародного валютного фонду.