Гривня "втрачає форму": опустилася на міжбанку до 26,25 за долар

Сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,22/26,25 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,28/31,32 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4546/0,4557 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,2261 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 350 угод на суму 180,10 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,18 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,07/31,11 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4532/0,4543 грн/рубль.