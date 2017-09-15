В Україні покращилися споживчі настрої

Індекс споживчих настроїв в Україні в серпні 2017 року виріс на 0,1 пункту - до показника 58,6. Про це повідомляється в дослідженні, опублікованому на сайті компанії GfK Ukraine (спеціалізується на проведенні маркетингових досліджень по всій території України).

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Згідно з даними, показник індексу очікуваної динаміки безробіття впав на 6 пунктів і становить 134,8. Індекс інфляційних очікувань знизився на 0,6 пункту – до 185,5.

При цьому індекс очікуваного розвитку економіки в найближчий рік у серпні зріс на 2,2 пункту в порівнянні з липнем і склав 57,8 пункту, індекс очікуваного розвитку економіки в найближчі 5 років виріс на 2,3 пункту – до 72,2.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального стану збільшився на 1,2 пункту – до 61,2, а індекс доцільності великих покупок знизився на 2,2 пункту і склав 57,7.

"Індекс споживчих настроїв українців стабільний вже чотири місяці поспіль. Єдине погіршення в серпні стосувалося тільки оцінки поточного становища, що може бути пов'язано з додатковими витратами частини населення у зв'язку з початком навчального року", - коментують аналітики GfK Ukraine.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв в Україні в липні 2017 року знизився на 0,8 пункту в порівнянні з червнем – до 58,5.

В Україні в серпні порівняно з липнем зафіксована дефляція на рівні 0,1% після інфляції в липні на рівні 0,2% до попереднього місяця.

З початку року, в січні-серпні споживчі ціни в Україні зросли на 14,4%.

Згідно з наведеними даними, у річному вираженні найбільше зростання цін в Україні зафіксовано на овочі – 40,4%, вершкове масло – 30%, молоко – 28,9%, м'ясо – 28,7%.

Порівняно з попереднім місяцем, липнем у серпні найбільше зросли ціни на яйця – 18% і м'ясо - 2,9%, при цьому знизилися ціни на овочі - на 21,5%, фрукти - на 5,7%, одяг і взуття - 2,4%.

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції в поточному році до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк – до 10%.