Банк Росії знизив ключову ставку до 8,5%

Банк Росії в четвертий раз за поточний рік знизив ключову ставку, цього разу на 0,5 процентного пункту - до 8,5% річних, повідомляє Прайм з посиланням на прес-реліз регулятора.

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"Рада директорів Банку Росії 15 вересня 2017 року прийняв рішення знизити ключову ставку на 50 базисних пунктів, до 8,50% річних. Рада директорів зазначає, що інфляція знаходиться поблизу 4%, а економіка продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.

Більшість аналітиків прогнозували таке рішення, зазначаючи, що уповільнення інфляції в Росії і рекордна серпнева дефляція дають можливість ЦБ знизити ключову ставку одразу на 0,5 процентного пункту.

При цьому, як говориться в прес-релізі ЦБ, Банк Росії допускає можливість зниження ключової ставки на горизонті найближчих двох кварталів; для закріплення інфляції поблизу мети потрібно збереження помірно жорстких грошово-кредитних умов.

При цьому дефіцит федерального бюджету за станом на 1 вересня 2017 року склав 405,66 мільярда рублів, повідомляється в оперативному звіті про виконання федерального бюджету на сайті Федерального Казначейства РФ.

Доходи бюджету становлять 9,607 трильйона рублів, витрати - 10,013 трильйона рублів.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повідомляв, що дефіцит бюджету РФ становитиме в 2017 році 2,1% ВВП.

Дефіцит федерального бюджету РФ за січень-липень 2017 року, за оцінкою Мінфіну, становив 423,7 мільярда рублів, або 0,8% ВВП.