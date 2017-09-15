Публікація звітності щодо використання держкоштів на порталі Е-Data стала обов'язковою

Міністерство фінансів України сьогодні, 15 вересня, перевело офіційний портал публічних фінансів Е-Data у режим промислової експлуатації після його дворічної експлуатації в тестовому режимі.

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Про це повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова на прес-конференції в Мінфіні.

«Сьогодні ми оголошуємо, що наш портал перейшов із ранку з тестової в промислову експлуатацію», - сказала Маркарова.

За її словами, від сьогодні Мінфін може застосовувати адміністративні заходи впливу до розпорядників бюджетних коштів, які не розміщують інформацію на порталі.

Маркарова відзначила, що на сьогодні портал Е-Data - це найбільша база публічних фінансів в Україні, яка містить 61,5 млн транзакцій на 4,6 трлн грн і її відвідує 21 тис. користувачів щодня.

Також заступник міністра повідомила, що до кінця 2018 року Мінфін планує завершити повну інтеграцію порталу з Держказначейством та системою ProZorro, поліпшити сервіси службових кабінетів, при цьому робота над якістю даних ведеться постійно.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів відкрило єдиний веб-портал щодо використання публічних фінансів E-Data 15 вересня 2015 року в рамках плану заходів із виконання рекомендацій Європейського Союзу для лібералізації візового режиму України з ЄС.