Бюджет-2018: витрати на оборону хочуть збільшити до 165 мільярдів

Кабінет міністрів у держбюджеті на 2018 рік планує збільшити видатки на оборону з 143,6 млрд грн у поточному році до 164,9 млрд грн.

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Про це в ході презентації проекту держбюджету повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Це наша консолідована позиція, щоб видатки на оборону збільшити в цьому році», - сказав прем'єр.

За його словами, кошти будуть спрямовані на зростання заробітних плат українських військових, якісне технічне оснащення і модернізацію військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів закладає в проект державного бюджету України на 2018 рік зростання доходів на 15% порівняно з 2017 роком - до 1,118 трлн грн.