Зростання економіки на 3%: Гройсман назвав основні цифри держбюджету-2018

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає зростання ВВП України на 3%, інфляцію на рівні 7% і дефіцит бюджету в 2,4%, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

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«Ми закладаємо в бюджет 3% зростання економіки, інфляцію на рівні 7% і дефіцит бюджету 2,4%», - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман підкреслив, що прогноз основних макроекономічних показників в рамках проекту бюджету-2018 є консервативним і може бути скоригований протягом наступного року.

Також Кабінет міністрів закладає в проект державного бюджету на 2018 рік зростання доходів на 15% в порівнянні з 2017 роком - до 1,118 трлн грн.

У держбюджеті на 2018 рік збільшено видатки на оборону з 143,6 млрд грн в поточному році до 164,9 млрд грн.

Кабмін також пропонує збільшити витрати на освіту до 217,5 млрд грн, на охорону здоров'я - до 112,5 млрд грн, на науку - до 7,9 млрд грн.

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% в порівнянні з 2017 роком - до 44 млрд грн.

Також в проекті держбюджету-2018 передбачено підвищення мінімальної заробітної плати на 500 гривень - до 3,723 тис. гривень.

За словами Гройсмана, в рамках держбюджету-2018 передбачено підвищення заробітних плат вчителів на 25%, а також впровадження нової системи охорони здоров'я та впровадження нового підходу в управлінні коштами в науці.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%, а прогноз інфляції - до 12,9% з 8,1%. Прогнозний дефіцит бюджету на 2017 рік становить 3% ВВП.