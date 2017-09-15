Зростання економіки на 3%: Гройсман назвав основні цифри держбюджету-2018
Проект бюджету на 2018 рік передбачає зростання ВВП України на 3%, інфляцію в 7% і дефіцит бюджету 2,4%.
Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає зростання ВВП України на 3%, інфляцію на рівні 7% і дефіцит бюджету в 2,4%, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.
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«Ми закладаємо в бюджет 3% зростання економіки, інфляцію на рівні 7% і дефіцит бюджету 2,4%», - сказав прем'єр.
При цьому Гройсман підкреслив, що прогноз основних макроекономічних показників в рамках проекту бюджету-2018 є консервативним і може бути скоригований протягом наступного року.
Також Кабінет міністрів закладає в проект державного бюджету на 2018 рік зростання доходів на 15% в порівнянні з 2017 роком - до 1,118 трлн грн.
У держбюджеті на 2018 рік збільшено видатки на оборону з 143,6 млрд грн в поточному році до 164,9 млрд грн.
Кабмін також пропонує збільшити витрати на освіту до 217,5 млрд грн, на охорону здоров'я - до 112,5 млрд грн, на науку - до 7,9 млрд грн.
Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% в порівнянні з 2017 роком - до 44 млрд грн.
Також в проекті держбюджету-2018 передбачено підвищення мінімальної заробітної плати на 500 гривень - до 3,723 тис. гривень.
За словами Гройсмана, в рамках держбюджету-2018 передбачено підвищення заробітних плат вчителів на 25%, а також впровадження нової системи охорони здоров'я та впровадження нового підходу в управлінні коштами в науці.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%, а прогноз інфляції - до 12,9% з 8,1%. Прогнозний дефіцит бюджету на 2017 рік становить 3% ВВП.