Кабмін направив до Ради проект держбюджету на 2018 рік: основні показники

Кабінет міністрів України затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2018 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було одноголосно прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

«Буквально сьогодні ми вносимо в парламент проект бюджету. Я думаю, що деякі політикани вже сьогодні почнуть критикувати. Вони критикують - ми будемо будувати дитячі садки, вони критикують - ми будемо будувати дороги. Прошу українських громадян займатися своїми справами і робити своє життя кращим, і не слухати тих, хто хоче вас відправити в депресію. Ніякої депресії, а лише рух вперед », - прокоментував прем'єр-міністр Володимир Гройсман прийняте рішення.

Після засідання уряду міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив журналістам, що зростання економіки в наступному році дасть змогу профінансувати ключові пріоритети уряду.

«У наступному році планується зростання економіки на рівні 3%. Ми хотіли б трохи більше, однак і це вже непогано. Це дає необхідний ресурс. Також дійсно є збільшення витрат за ключовими сферами. Не розпорошуємо гроші на другорядні речі. Тоді можемо повністю фінансувати і охорону здоров'я, і реформу освіти, і пенсійну реформу», - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, підготовлений урядом проект державного бюджету на 2018 рік передбачає зростання ВВП України на 3%, інфляцію на рівні 7% і дефіцит бюджету в 2,4% ВВП.

Доходи бюджету в 2018 році, за розрахунками уряду, мають зрости на 15% порівняно з 2017 роком - до 1,118 трлн грн.

Зростання бюджетних витрат на безпеку і оборону також становитиме 15% - до 164,9 млрд грн. Видатки на соціальну допомогу зростуть на 4% - до 122,7 млрд грн, з яких 55 млрд грн буде спрямовано на комунальні субсидії. Державну підтримку аграріїв уряд планує збільшити на 16% - до 7,3 млрд грн.

Фінансування системи охорони здоров'я, згідно з проектом бюджету на 2018 рік, зросте на 10% - до 112,5 млрд грн, дорожньої інфраструктури на 37% - до 44 млрд грн, освіти на 18% - до 217,5 млрд грн, науки на 23% - до 7,9 млрд грн.

Зростання ресурсів місцевих бюджетів з урахуванням трансфертів закладено в проекті бюджету на рівні 32% - до 521 млрд грн, а зростання доходів місцевих бюджетів - на 36%, до 250,4 млрд грн.

Зростання мінімальної заробітної плати, згідно з проектом бюджету, становитиме 16% - до 3 723 грн.