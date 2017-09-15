Проект держбюджету-2018 передбачає зростання "мінімалки" до 3723 гривень

Кабінет міністрів України закладає в проект держбюджету-2018 підвищення мінімальної заробітної плати на 500 гривень - до 3,723 тис. гривень, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи проект у ході засідання уряду.

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«Ми бачимо абсолютно нормальний крок такого підвищення: плюс 500 гривень - це 3 тисячі 723 гривні. Тобто, зростання порівняно з минулим роком на 16,3%», - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що очікуваний показник інфляції в цьому році становить 11,2%, в 2018 - 7%.

«Наше завдання - щоб доходи громадян почали зростати швидше, ніж інфляція, ніж зростання цін», - додав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у липні розпочало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.

З 1 січня 2017 року в Україні мінімальну заробітну плату було збільшено в 2 рази - до 3200 грн, і набрали чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат «у конверті» штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.