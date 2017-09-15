Гройсман: видатки на освіту будуть збільшені до 217 мільярдів гривень у 2018 році

Видатки на сферу освіти будуть збільшені зі 183 млрд грн у 2017 році до 217,5 млрд грн у 2018 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, презентуючи проект бюджету.

За його словами, планується підвищення зростання заробітної плати для вчителів на 25% з 2018 року.

"1 млрд грн, як ми і обіцяли, ми передбачаємо на модернізацію початкової школи", - сказав глава уряду.

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Також, як додав Гройсман, 520 млн грн передбачено на підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, 504,5 млн грн передбачено на інклюзивну освіту.

Також в наступному році, за його словами, буде підвищено фінансування наукової сфери.