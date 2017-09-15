Вперше в історії: Кабмін очікує зростання доходів бюджету-2018 до понад трильйона гривень

Кабінет міністрів закладає в проект державного бюджету України на 2018 рік зростання доходів на 15% порівняно з 2017 роком - до 1,118 трлн грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

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«Вперше в історії доходи державного бюджету перевищать трильйон гривень. Ми закладаємо доходи бюджету на рівні 1,118 трлн грн», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, проект держбюджету на 2018 рік складений з дефіцитом на рівні 2,4% ВВП.

Доходи державного бюджету в 2017 році визначено на рівні 974 млрд грн.