Долар та євро дорожчають: Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2622.4386 (15 вересня – 2616.2016)

100 EUR – 3137.2233 (15 вересня – 3109.3556)

10 RUR – 4.5581 (15 вересня – 4.5286)

У п'ятницю, 15 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,21/26,24 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,37/31,39 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4532/0,4543 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2244 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 526 угод на суму 321,16 млн дол.