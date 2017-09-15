Екс-заступнику глави "Укргазбанку" повідомили про підозру в 155 мільйонах гривень збитків

Сьогодні повідомлено про підозру колишньому заступнику голови правління ВАТ АБ «Укргазбанк» за фактом службового підроблення та службової недбалості, що спричинило збитки на суму понад 155 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

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«Екс-посадовець підозрюється у підписанні завідомо збиткових договорів між банком та комерційними структурами, в результаті чого фінансова установа втратила право на заставне майно, що перебувало у неї в іпотеці, а саме земельні ділянки в центрі столиці», - йдеться у повідомленні.

Розмір завданих збитків, спричинених діями екс-посадовця, підтверджується висновками судово-економічних експертиз, зазначили у прокуратурі.

За результатами досудового слідства колишньому заступнику голови правління інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (службова недбалість та службове підроблення). Слідство у кримінальному провадженні триває.