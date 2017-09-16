Нардеп Івахів і бізнесмен Лагур відібрали спадщину у вдови співвласника "Континіуму"

Тема про спадщину загиблого в 2015 році народного депутата і одного із співвласників групи компаній "Континіум" (найвідоміший бренд - АЗС WOG) Ігоря Єремєєва довгий час залишалася в тіні. Між тим, за частку бізнесмена, яка оцінюється в кілька сотень мільйонів доларів, йде справжня війна. На одній стороні цієї битви - колишні партнери Єремєєва бізнесмен Сергій Лагур і нардеп Степан Івахів. На іншій - його вдова Тетяна та двоє дітей.

В інтерв'ю DT.UA Тетяна Єремєєва стверджує, що співвласники групи компаній "Континіум", бізнесмен Лагур і нардеп Івахів, не допускають спадкоємців ні до управління бізнесом, ні до прибутку, який він генерує.

Вона каже, що скориставшись горем у сім'ї, Лагур та Івахів обманним шляхом отримали свідоцтво про смерть її чоловіка, потім відкрили спадкову справу у "підконтрольного" їм нотаріуса, яка була і є довіреною особою і обслуговувала інтереси "Континіуму".

"У лютому 2016 року від колишніх бізнес-партнерів я дізналася, що Ігор нібито ще в 2014 році створив якийсь траст в юрисдикції Британських Віргінських Островів, в який вніс корпоративні права і права власності на акції всіх компаній, зареєстрованих за кордоном. Як виявилося, за цим "документом", новим трастовим керуючим після смерті мого чоловіка автоматично став Лагур, а Івахів став "контролером" цього трасту, тобто особою, яка має стежити за виконанням обов'язків трастовим керуючим", - говорить вона.

Також Єремєєва зазначила, що слідчий відділ Шевченківського управління поліції в Києві за її заявою веде досудове слідство по ч. 2 ст. 190 КК ("шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб"). Однак люди, наближені до Лагура і Івахіва з вигаданих причин не являються до слідчого для надання свідчень.

Вона підозрює, що один з колишніх бізнес-партнерів, який сьогодні є народним депутатом України (Івахів), користуючись своїм високим становищем і званням, здійснює неформальний адміністративний тиск на слідство.

"У недавньому фільмі-розслідуванні програми "Схеми" (проект "Радіо Свобода") саме Івахів розповідав про те, що займається зйомками історичного фільму у співпраці з самим... генеральним прокурором України. Мабуть, в результаті "зйомок" слідство протягом восьми місяців практично стоїть на місці", - припустила вдова бізнесмена.

Після інтерв'ю на своїй сторінці в соцмережі Тетяна Єремєєва написала: "з одного боку - красиві промови, спалахи фотокамер і диктофони журналістів на поминальній панахиді, а з іншого лобіювання потрібних законопроектів та юридичні незаконні дії щодо усунення спадкоємців".

"Дуже потужний спротив "колишні друзі" чинять на слідство та судові розгляди, демонструючи свою силу", - підсумувала вона.