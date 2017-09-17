Порошенко запровадив у дію рішення РНБО щодо витрат на нацбезпеку і оборону

Президент України Петро Порошенко запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо пропозицій до державного бюджету України на 2018 рік із забезпечення національної безпеки і оборони країни.

Як повідомили у прес-службі глави держави, президент підписав указ №278 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року «Про пропозиції до проекту закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», яким увів у дію відповідне рішення РНБО.

Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначається, що РНБО доручила Кабінету Міністрів передбачити у проекті закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України обсягом не менше 5% від валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України. При цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити обсягом не менше 165 372,3 млн гривень, у тому числі не менше 158 997,3 млн гривень – із загального фонду держбюджету, 6 375,0 млн гривень – із спеціального фонду держбюджету.

Читайте такожГройсман обіцяє подати проект бюджету-2018 в Раду вчасно

Зокрема, для Міністерства оборони України у 2018 році має бути передбачено фінансування за рахунок коштів загального фонду держбюджету обсягом 81 689,2 млн гривень, а за рахунок коштів спеціального фонду – обсягом 1 625,3 млн гривень.

На фінансування Національної гвардії України у 2018 році має бути передбачено фінансування за рахунок коштів загального фонду держбюджету обсягом 10 354,0 млн гривень, за рахунок коштів спеціального фонду – обсягом 739,0 млн гривень.

Уряд має передбачити також фінансування Національної поліції України обсягом 24 277,2 млн гривень за рахунок коштів загального фонду держбюджету та 90,0 млн гривень за рахунок коштів спецфонду держбюджету.

Адміністрації Державної прикордонної служби України у 2018 році має бути виділено фінансування обсягом 9 010,6 млн гривень за рахунок коштів загального фонду держбюджету та 33,2 млн – за рахунок коштів спецфонду. Державній службі України з надзвичайних ситуацій має бути передбачено фінансування обсягом 9 774,6 млн гривень із загального фонду і 969,4 млн гривень із спецфонду держбюджету.

На фінансування Служби безпеки України має бути передбачено 7 491,1 млн гривень за рахунок коштів загального фонду та 160,9 млн гривень – за рахунок коштів спецфонду. Уряду також доручено розглянути питання щодо фінансування у 2018 році Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року і Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року в обсязі 0,5% від валового внутрішнього продукту (але не менше 6,0 млрд гривень) понад обсяг видатків на фінансування сектору безпеки і оборони, який визначений Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України.

Читайте такожУ 2018 році на потреби безпеки та оборони планується спрямувати 163 мільярди - Порошенко

Кабмін має також планувати щороку видатки для фінансування органів сектору безпеки і оборони за рахунок спеціального фонду держбюджету відповідно до поданих ними обґрунтованих пропозицій.

Починаючи з 2018 року уряд має залишати в повному обсязі надходження до спеціального фонду держбюджету для фінансування потреб органів сектору безпеки і оборони України, що забезпечили такі надходження.

Також у 2018 році мають бути вжиті заходи щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами: посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей авіації Повітряних Сил Збройних Сил України; реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спеціального зв'язку та захисту інформації; виконання Національної розвідувальної програми на 2016 – 2020 роки; посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю; проведення інтенсивної бойової підготовки частин і підрозділів ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; облаштування державного кордону України; реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед збільшення у структурі грошового забезпечення військовослужбовців питомої ваги посадових окладів, окладів за військовим званням.

Уряду доручено підготувати у десятиденний строк після набрання чинності законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» проект основних показників державного оборонного замовлення на 2018 – 2020 роки та подати на розгляд РНБО.

Крім того, Кабмін має розглянути до 1 листопада 2017 року питання запровадження механізму пільгових іпотечних кредитів для забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей.