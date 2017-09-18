Рада оприлюднила проект держбюджету-2018 з дефіцитом у 78 мільярдів

Верховна Рада України оприлюднила затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований у парламенті проект Державного бюджету на 2018 рік з показником дефіциту в 77,9 мільярда гривень і очікуваним річним зростанням реального ВВП на 3%.

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Як зазначається в проекті, планові доходи держбюджету на наступний рік встановлено у сумі 877 мільярдів гривень, витрати – 948 мільярдів гривень.

Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трильйона гривень, гарантованого державою боргу – 747,6 мільярда гривень.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2018 році очікується на рівні 7%, індекс цін виробників – 9%.

Державний і гарантований державою борг, за оцінками уряду, до кінця року досягне 84,6% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 15 вересня затвердив і направив у Верховну Раду проект бюджету на 2018 рік, розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.