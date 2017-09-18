Пенсійна реформа дозволить підвищити пенсії 9 мільйонів українців - Гройсман

Прийняття пенсійної реформи на цьому пленарному тижні дасть можливість з 1 жовтня 2017 року підвищити пенсії 9 мільйонам українців з 12 мільйонів, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму зверненні до народу на сторінці в Facebook.

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"Ми наблизилися до прийняття важливого рішення щодо нової пенсійної системи в Україні. Ця реформа, це зміна є справедливою, і голосування за неї дасть можливість з 1 жовтня підвищити пенсії 9 мільйонам українців з 12", - повідомив прем'єр-міністр.

Гройсман зазначив, що розраховує на те, що відповідальність уряду буде стояти вище будь-яких інтересів, в тому числі і політичних.

"Люди чекають цього десятиліттями, саме сьогодні настав момент істини, коли ми можемо, натиснувши на зелену кнопку "за", підтримати українських пенсіонерів не на словах, а на конкретних діях. Я розраховую на те, що наша відповідальність буде стояти вище будь-яких інтересів, в тому числі і політичних. Я глибоко переконаний в тому, що ми зможемо об'єднатися і прийняти рішення для того, щоб Україна ставала сильнішою", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня 2017 року прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 гривень.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, після розгляду на профільному комітеті проекту закону про пенсійну реформу, він буде винесений на розгляд народних депутатів у другому читанні орієнтовно 18-22 вересня.