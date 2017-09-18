Держбюджет-2018: курс гривні до кінця наступного року очікується на рівні 30 за долар

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2018 рік прогнозує курс гривні на кінець наступного року на рівні 30,1 грн/дол.

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Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту державного бюджету України на 2018 рік, затвердженого Кабінетом міністрів і зареєстрованого у Верховній Раді 15 вересня.

«Розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 30,1 грн/дол. США», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в бюджетній резолюції прогнозує середньозважений курс гривні за підсумками 2017 року на рівні 27,8 грн/дол., за підсумками 2018 року - 29,3 грн/дол., 2019 року - 30,5 грн/дол. і 2020 року - на рівні 31 грн/дол.