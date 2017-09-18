Валовий зовнішній борг України зріс майже до $115 мільярдів

Валовий зовнішній борг України на 1 липня 2017 року склав 114,836 мільярда доларів, що на 1,198 мільярда доларів, або на 1,1% вище показника на 1 квітня.

Читайте такожУкраїна до кінця року має виплатити за валютними боргами $2 мільярди

Як повідомляється на сайті Національного банку України, борг сектору державного управління в другому кварталі 2017 року зріс на 2,4% – до 37,315 мільярда доларів, борг центрального банку – на 18,5%, до 7,582 мільярда доларів.

Борг інших депозитних корпорацій знизився на 19,8% – до 6,780 мільярда доларів, борг інших секторів виріс на 1,4% - до 54,089 мільярда доларів.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) за квартал зросли на 0,7% – до 9,070 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України на 1 квітня 2017 року становив 113,643 мільярда доларів, що на 125 мільйонів доларів, або на 0,1% вище показника на початок року.

У 2016 році валовий зовнішній борг України скоротився на 5,2 мільярда доларів, або на 4,4% – до 113,483 мільярда доларів на 1 січня 2017 року.