Бюджет-2018 в цифрах: як зміняться "мінімалка", прожитковий мінімум і курс

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшиться на 523 грн, або на 16,3%, і становитиме 3 723 грн.

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Про це йдеться в проекті державного бюджету України на 2018 рік, затвердженому Кабінетом міністрів і зареєстрованому у Верховній Раді 15 вересня.

Згідно з документом, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1 700, з 1 липня - 1 777 грн, з 1 грудня - 1 853 грн.

Законопроект також передбачає зростання прожиткового мінімуму для дітей до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1 492 грн, з 1 липня - 1 559 грн, з 1 грудня - 1 626 грн. Для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1 860 грн, з 1 липня - 1 944 грн, з 1 грудня - 2 027 грн. Для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1 373 грн, з 1 липня - 1 435 грн, з 1 грудня - 1 497 грн.

У законопроекті на наступний рік враховано інфляцію на рівні 7%. Таким чином, соціальні стандарти зростатимуть швидше за інфляцію.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року в Україні мінімальну заробітну плату було збільшено в 2 рази - до 3 200 грн, і чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат «у конверті» штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні з 1 травня 2017 року встановлено на рівні 1 684 грн.

Також, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2018 рік прогнозує курс гривні на кінець наступного року на рівні 30,1 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року в Україні мінімальна заробітна плата була збільшена в 2 рази - до 3 200 грн, і набрали чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат «у конверті» штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні з 1 травня 2017 року встановлений на рівні 1 684 грн.

Кабінет міністрів у бюджетній резолюції прогнозує середньозважений курс гривні за підсумками 2017 року на рівні 27,8 грн/дол., за підсумками 2018 року – 29,3 грн/дол., 2019 року – 30,5 грн/дол. і 2020 року - на рівні 31 грн/дол.