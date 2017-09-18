З'явився покупець на львівську "дочку" російського банку

Національний банк отримав від громадянина України пакет документів на придбання «ВіЕс Банку», який опосередковано належить «Сбербанку Росії».

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Про це йдеться в повідомленні НБУ в мікроблозі Twitter.

«НБУ отримав від громадянина України пакет документів для погодження набуття опосередкованої участі (99,9% акцій) ПАТ «ВіЕс Банк», - йдеться в повідомленні.

Регулятор не уточнив ім'я майбутнього власника банку, тим не менш, за інформацією ЗМІ, мова йде про власника «Таскомбанку» і Universal Bank - бізнесмена Сергія Тігіпка.

Довідка УНІАН. «ВіЕс Банк» (м. Львів) працює на ринку України з 1991 року. Основним опосередкованим власником банку (99,92%) є "Сбербанк Росії".