З'явився покупець на львівську "дочку" російського банку
Нацбанк отримав від громадянина України пакет документів на придбання «ВіЕс Банку».
Національний банк отримав від громадянина України пакет документів на придбання «ВіЕс Банку», який опосередковано належить «Сбербанку Росії».
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Про це йдеться в повідомленні НБУ в мікроблозі Twitter.
«НБУ отримав від громадянина України пакет документів для погодження набуття опосередкованої участі (99,9% акцій) ПАТ «ВіЕс Банк», - йдеться в повідомленні.
Регулятор не уточнив ім'я майбутнього власника банку, тим не менш, за інформацією ЗМІ, мова йде про власника «Таскомбанку» і Universal Bank - бізнесмена Сергія Тігіпка.
Довідка УНІАН. «ВіЕс Банк» (м. Львів) працює на ринку України з 1991 року. Основним опосередкованим власником банку (99,92%) є "Сбербанк Росії".