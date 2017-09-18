Втрати Росії від санкцій, збитки "Укрзалізниці" та перша партія вугілля з США: економічні підсумки тижня (інфографіка)

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 12,5% та погіршив прогноз інфляції за підсумками 2017 року. 454 тисячі фізичних осіб-підприємців з початку року припинили свою діяльність, 81% з них фактично не працювали.

За даними аналітичної групи Corestone Corp., Україна в рейтингу WEF Global Human Capital Index 2017 посіла 24-е місце серед 130 країн. На Львівщині відкрито нову сонячну електростанцію з найбільшим в Україні дахом. А "Укрзалізниця" оцінила в 11 мільярдів гривень збитки від перевезень у 2017 році.

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Що ж стосується міжнародних економічних новин, ООН оцінила втрати Росії від санкцій в $55 мільярдів. А держборг США вперше перевищив $20 трильйонів. Продажі авто на альтернативних джерелах енергії в ЄС у I півріччі зросла на 38%, їх частка на ринку перевищила 5%.