Кабмін наступного року планує позичити 215 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України у 2018 році планує здійснити зовнішні запозичення на суму 91,2 млрд грн за середньозваженою ставкою 9% річних.

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Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту державного бюджету України на 2018 рік, затвердженого Кабінетом міністрів і зареєстрованого у Верховній Раді 15 вересня.

Уряд також планує здійснити запозичення на внутрішньому ринку на суму 123,758 млрд грн за середньозваженою ставкою 12% річних.

Загальна сума запозичень у 2018 році прогнозується на рівні 214,961 млрд грн і здійснення надпланових обсягів державних запозичень у 2018 році не передбачено.

«Державні запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, які складуться на фінансовому ринку України, фінансових ринках інших країн і умов кредитування відповідних міжнародних фінансових організацій...

Разом з тим, умови державних запозичень можуть змінюватися залежно від впливу зовнішніх політичних, економічних і військових факторів», - наголошується в документі.

За розрахунками уряду, зовнішні запозичення у 2018 році становитимуть 42,4% від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 57,6%.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України оприлюднила затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований у парламенті проект Державного бюджету на 2018 рік з показником дефіциту в 77,9 млрд грн і очікуваним річним зростанням реального ВВП на 3%.

Планові доходи держбюджету на наступний рік встановлено в сумі 877 млрд грн, видатки - 948 млрд грн.

Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трлн грн, гарантованого державою боргу - 747,6 млрд грн.