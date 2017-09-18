Нацбанк очікує наступного року інфляцію в 6% і зростання економіки до 3%

Рада Національного банку України прийняв Основні принципи грошово-кредитної політики на 2018 рік і середньострокову перспективу з цільовим показником інфляції на кінець року в 6% і допустимим діапазоном відхилення плюс / мінус 2 процентних пункту і очікуваним річним зростанням реального ВВП до 3%.

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Про це повідомив глава ради Богдан Данилишин на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Національний банк України планує і надалі дотримуватися режиму інфляційного таргетування. Траєкторія цільових показників для річної зміни індексу споживчих цін залишається незмінною », - підкреслив він.

За словами Данилишина, в 2019 році цільовий показник інфляції встановлений в розмірі 5% плюс / мінус 1 п.п., а зростання ВВП може прискоритися до 4%.

Також він зазначив, що Нацбанк і далі буде дотримуватися режиму плаваючого обмінного курсу, але буде враховувати зв'язку між інфляцією та його коливаннями, а також вплив курсу на фінансову стабільність.

«Національний банк разом з урядом України буде докладати всіх зусиль для продовження виконання заходів з реформування економіки і фінансової системи, передбачених угодами про співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями», - підкреслив Данилишин.

Також він повідомив, що рада затвердила кошторис адміністративних витрат Національного банку на 2018 рік.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, в Україні в серпні щодо липня зафіксована дефляція на рівні 0,1%, в той час як інфляція в річному вираженні прискорилася до 16,2%.

Проект державного бюджету України на 2018 рік, затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня, передбачає річне зростання реального ВВП на 3% при інфляції в 7%.