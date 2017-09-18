В Україні лише 312 тисяч офіційних безробітних

Рівень безробіття в Україні в серпні 2017 року зменшився порівняно з липнем на 2,6%, в абсолютних цифрах - на 8 тис. осіб, до 311,9 тис., повідомила Державна служба статистики.

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Кількість зареєстрованих безробітних становила 1,2% населення працездатного віку.

Також повідомляється, що в серпні кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася майже на 8,7 тис. осіб - до 248,2 тис. При цьому середній розмір допомоги у серпні становив 2 058 грн проти 2 040 грн у липні поточного року.

Отримали роботу в серпні 6,4% зареєстрованих безробітних (23,2 тис. осіб) проти 6,8% (25,5 тис. осіб) місяцем раніше.

Конкурс на одне вакантне місце в серпні 2017 року становив 4 людини. З березня по липень 2017 року цей показник становив 5 осіб на вакантне місце.

Дані наводяться без урахування Автономної Республіки Крим та зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні, за даними Держстату, на кінець 2016 року становила 390,8 тис. осіб, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.