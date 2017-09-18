Бюджет-2018: до кінця наступного року держборг досягне 2,7 трильйона гривень

абінет міністрів у рамках проекту державного бюджету України на 2018 рік планує граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2018 року в сумі 1,999 трлн грн, гарантованого державою боргу - 747,551 млрд грн, що в сумі становить 2,747 трлн грн або 84,6% ВВП.

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Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту державного бюджету України на 2018 рік, затвердженого Кабінетом міністрів і зареєстрованого у Верховній Раді 15 вересня.

За розрахунками уряду, з огляду на структуру державних запозичень у 2017 році і прогнозних запозичень у 2018 році, на кінець 2018 року частка внутрішнього боргу становитиме 37,6% від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу - 62,4%.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2018 рік прогнозується у розмірі 175,725 млрд грн, у тому числі погашення зовнішнього державного боргу - 61,7 млрд грн, погашення внутрішнього державного боргу - 114,024 млрд грн.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2018 рік прогнозується в обсязі 130,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України оприлюднила затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований в парламенті проект державного бюджету на 2018 рік з показником дефіциту у розмірі 77,9 млрд грн і очікуваним річним зростанням реального ВВП на 3%.

Планові доходи держбюджету на наступний рік встановлено в сумі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд грн.