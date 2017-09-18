Проект держбюджету: Міноборони пропонують виділити 83 мільярди

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді в 2018 році виділити на потреби Міністерства оборони України понад 83,3 млрд грн.

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Про це йдеться в урядовому законопроекті «Про Державний бюджет України на 2018 рік» №7000, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як зазначено в документі, на підготовку військ і забезпечення діяльності Збройних сил України планується спрямувати 60 млрд грн, на медичне лікування, реабілітацію та санаторне забезпечення особового складу ЗСУ, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни - 2,38 млрд грн.

На підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовку військових спеціалістів і державних службовців, початкову військову підготовку та патріотичне виховання молоді - 2,84 млрд грн.

На закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання передбачено 16,35 млрд грн, а на утилізацію боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів ЗСУ - 334 млн грн.

Крім цього, на будівництво житла для військових пропонується виділити 826 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті на 2017 рік видатки на потреби Міноборони було затверджено в розмірі 64 млрд грн.