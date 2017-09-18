Держстат погіршив оцінку зростання економіки України

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2017 року у річному вираженні - порівняно з другим кварталом 2016 року - зріс на 2,3%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Раніше, 14 серпня, Держстат оприлюднив оперативні оцінки, згідно з якими зростання реального ВВП України в другому кварталі в річному вираженні становило 2,4%.

Згідно з оновленими даними, порівняно з першим кварталом 2017 року ВВП у другому кварталі з урахуванням сезонного фактору виріс на 0,6%, що збігається з раніше оприлюдненими даними Держстату.

Також повідомляється, що номінальний ВВП за підсумками другого кварталу становив 657 млрд грн, а ВВП в розрахунку на одну людину - 15,449 тис. грн.

Держстат зазначив, що дані за другий квартал попередні, і анонсував публікацію уточнених даних у березні 2018 року, остаточних - у березні 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2017 року в річному вираженні виріс на 2,5%, порівняно з попереднім кварталом - знизився на 0,3%.

За 2016 рік ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксовано вперше за останні 4 роки.

За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України у 2017 році очікується на рівні 1,6%.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання ВВП України в 2017 році на 2%.