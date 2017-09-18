НБУ зобов'язав банки письмово повідомляти клієнтам про визнання їх пов'язаними особами

Національний банк України зобов'язав банки письмово повідомляти клієнтам – фізичним і юридичним особам про визнання їх пов'язаними з банком особами, не пізніше наступного робочого дня після внесення в перелік таких осіб.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №91, яка набирає чинності завтра, 19 вересня.

За оцінками регулятора, це вимога дозволить клієнтам повною мірою усвідомити перспективи і наслідки свого статусу, а також дозволить банкам та пов'язаним з ними особам будувати прозорі, зрозумілі для обох сторін стосунки.

Крім того, Нацбанк уточнив ознаки пов'язаних з банком осіб, виключивши з цього переліку державу Україна, територіальні громади та міжнародні фінансові організації.

Як повідомляв УНІАН, значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами по банківській системі України на 1 серпня 2017 року знизилося до допустимих меж, становивши 20,05%.

Раніше в НБУ пояснювали, що зростання значення нормативу зумовлене продовженням роботи регулятора щодо визнання банками операцій з пов'язаними особами.