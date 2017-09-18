Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2618.0679 (18 вересня – 2622.4386)

100 EUR – 3128.0675 (18 вересня – 3137.2233)

10 RUR – 4.5433 (18 вересня – 4.5581)

У понеділок, 18 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,14/26,17 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,26/31,29 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4514/0,4515 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 26,1806 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 456 угод на суму 230,20 млн дол.