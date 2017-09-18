Кабмін очікує зростання доходів місцевих бюджетів до 185 мільярдів
На наступний рік у проекті держбюджету уряд заклав понад 250 млрд грн доходів місцевих бюджетів.
Уряд очікує на зростання доходів місцевих бюджетів за підсумками 2017 року до 185 млрд грн зі 144 млрд грн за підсумками 2016 року.
Читайте такожВперше в історії: Кабмін очікує зростання доходів бюджету-2018 до понад трильйона гривень
Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на очільника відомства Геннадія Зубка.
За його словами, на наступний рік у проекті держбюджету уряд заклав понад 250 млрд грн доходів місцевих бюджетів. Новими джерелами надходжень до місцевих бюджетів стануть частина плати за ліцензування випуску та проведення лотерей, і буде збережено норму щодо акцизу з виробленого та імпортованого палива.
«Що стосується державних програм, які будуть спрямовані на місцеве самоврядування на наступний рік, на державний фонд регіонального розвитку разом із субвенціями на об'єднані територіальні громади - до 10 млрд грн, також передбачається субвенція на розвиток сільської медицини - 4 млрд грн, секторальна підтримка ЄС у розмірі 600 млн грн і субвенція на розвиток спортивної інфраструктури», - цитуються в повідомленні слова Зубка.
Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації зросли у 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 млрд грн.
Власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш ніж утричі порівняно з 2015 роком - до 3,3 млрд грн.