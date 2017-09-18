Держбюджет 2018: на утримання Порошенка та Банкової хочуть витратити на півмільярда більше, ніж у 2017 році

У державному бюджеті на 2018 рік сума видатків на статтю "Державне управління справами", яка передбачає видатки на утримання інституту президента та супутні програми, зросла на 1 мільярд гривень у порівнянні із 2017-м роком. Про це у Facebook написав нардеп Сергій Лещенко.

Згідно із його повідомленням, безпосередньо на "забезпечення діяльності президента та адміністрації президента" наступного року планується витратити 1 млрд грн.

Читайте такожБюджет-2018: до кінця наступного року держборг досягне 2,7 трильйона гривень

"Стаття "Державне управління справами", тобто видатки на утримання інституту президента та супутні програми, такі як санаторії або нагороди - 2,1 мільярда гривень. Тобто за поточний рік стаття видатків "Державне управління справами" виросла рівно на 1 мільярд (!). Якщо почитати постатейний розпис цих двох мільярдів, то найбільше виросли розходи власне на утримання Порошенка та Банкової - "забезпечення діяльності президента та адміністрації президента". В 2017 році вона становить 453 мільйони. В 2018 планується витратити - мільярд!", - написав Лещенко.

Він додав, що виходячи з цього, "за рік видатки на президента зростають на 100 відсотків".