Нацбанк наступного року зобов'яжуть перерахувати в казну майже 48 мільярдів гривень

Затверджений Кабінетом міністрів і оприлюднений Верховною Радою проект державного бюджету України на 2018 рік передбачає перерахування прибутку Національного банку в казну на суму не менш як 47,824 млрд грн.

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Як зазначається в проекті, Нацбанк перераховуватиме кошти після підтвердження своєї річної звітності зовнішнім аудитом та затвердження радою, відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів.

Раніше в НБУ повідомляли, що прогнозний рівень прибутку регулятора до перерахування до держбюджету в 2018 році становить 47,8 млрд грн, проте цей показник може змінитися за результатами річного аудиту і репрофайлінгу урядових облігацій у портфелі НБУ, проведення якого очікується до кінця цього року.

Прибуток НБУ до перерахування до держбюджету в 2017 році становив 44,379 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований у парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік із показником дефіциту в 77,9 млрд грн, доходами в сумі 877 млрд грн і видатками на 948 млрд грн.

Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трлн грн, гарантованого державою боргу - 747,6 млрд грн, що в сумі за оцінками уряду становить 84,6% ВВП.

Бюджет-2017 розроблено на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.