У Мінфіні розповіли, куди підуть гроші від першого з 2014 року випуску облігацій зовнішньої держпозики

Міністерство фінансів спрямує кошти від розміщення облігацій зовнішньої державної позики України на 3 млрд дол. за вирахуванням витрат на викуп єврооблігацій 2015 року, що становить 1,318 млрд дол., на фінансування загального фонду держбюджету.

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Згідно з затвердженими Кабінетом міністрів умовами розміщення єврооблігацій України на 3 млрд дол., в рамках випуску будуть емітовані папери на 1,682 млрд дол. для обміну та/або викупу облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та виплати нарахованих відсотків за цими паперами.

«Інші надходження від нового випуску будуть використані для фінансування загального фонду державного бюджету», - повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Міністерство очікує надходжень коштів у результаті першого з 2014 року випуску облігацій зовнішньої державної позики на 3 млрд дол. 25 вересня 2017 року.

«Очікується, що новому випуску буде присвоєно рейтинг не нижче «B-» рейтинговим агентством Standard & Рoor's і «B-» рейтинговим агентством Fitch», - зазначили у Мінфіні.

Коментуючи операцію, міністр фінансів Олександр Данилюк назвав її важливою подією в макроекономічній і фінансовій історії України. «Це результат напруженої роботи та відданості українського народу та об'єднаних зусиль президента України, уряду і парламенту, які кардинально змінили нашу країну протягом останніх трьох років», - сказав він.

За інформацією Мінфіну, головними організаторами угоди виступили BNP Paribas, Goldman Sachs і jp Morgan.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня пізно ввечері президент Петро Порошенко повідомив, що Україна вийшла на ринок запозичень і залучила 3 млрд дол. на 15 років.

Відповідно до затверджених Кабінетом міністрів умов розміщення єврооблігацій на 3 млрд дол., їх погашення проводитиметься рівними частинами по 25% номіналу, а процентний дохід виплачуватиметься щорічно, починаючи з 25 березня 2018 року, за ставкою 7,375% річних.

За попереднім проспектом емісії єврооблігацій України, в найближчі 5 років нашій країні належить виплатити за зовнішніми та внутрішніми боргами 64,196 млрд дол.