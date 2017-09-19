Гривня "відвоювала" у долара кілька копійок

У вівторок, 19 вересня, котиування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,10/26,13 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,28/31,32 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4548/0,4557 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,1279 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 240 угод на суму 118,94 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,14/26,17 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,26/31,29 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4514/0,4515 грн/рубль.