Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман допускає ризик невиконання бюджету на місцевому рівні, оскільки в результаті децентралізації обсяг ресурсів на місцях зріс, проте рівень відповідальності необхідно підвищувати. Про це повідомила прес-служба уряду.

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"Де я бачу ризики? На місцях. Там більше ресурсів, але відповідальність треба підтягувати", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, проект бюджету на 2018 рік, підготовлений урядом, є амбітним, і заради його прийняття уряд готовий погодитися на пріоритетне фінансування окремих галузей.

"Наш бюджет - так, дуже амбітна. І нам треба ставити високу планку. На що я готовий заради прийняття документа? Можливо, погодитися на пріоритетне фінансування окремих галузей. Але на поступки з совістю - не піду ніколи", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня пізно ввечері президент Петро Порошенко повідомив, що Україна вийшла на ринок запозичень і привернула 3 мільярди доларів на 15 років.

Згідно з затвердженим Кабінетом міністрів умовами розміщення єврооблігацій на 3 мільярди доларів, їх погашення буде проводитися рівними частинами по 25% номіналу, а процентний дохід буде виплачуватися щорічно, починаючи з 25 березня 2018 року, за ставкою 7,375% річних.

За попередньою проспекту емісії єврооблігацій України, в найближчі 5 років нашій країні належить виплатити за зовнішніми та внутрішніми боргами 64,196 мільярда доларів.