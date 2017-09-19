Кабмін сподівається на прийняття Радою держбюджету-2018 до грудня
15:01, 19 вересня 2017Фінанси
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Активна робота над проектом з профільним парламентським комітетом почнеться у цю п'ятницю.
Ілюстрація REUTERS
Кабінет міністрів сподівається на якісну дискусію і прийняття Верховною Радою державного бюджету України на 2018 рік до грудня, заявила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова в ході брифінгу.
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"Ми сподіваємося, що у грудні будемо мати бюджет і зрозумілі перспективи як для бюджетних організацій, так і для бізнесу загалом", - сказала Маркарова.
За її словами, активна робота над проектом з профільним парламентським комітетом почнеться у цю п'ятницю.
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