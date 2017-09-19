Проект держбюджету-2018 відповідає цілям програми з МВФ – Мінфін

Затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня проект державного бюджету України на 2018 рік відповідає цілям програми з Міжнародним валютним фондом, повідомила сьогодні журналістам перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

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"Питання, яке залежить від Кабінету міністрів безпосередньо, – це бюджет. Тут ми відчуваємо себе абсолютно впевнено, тому що підготували бюджет, який відповідає цілям програми", - сказала Маркарова, говорячи про майбутній черговому приїзд місії МВФ в Київ.

Маркарова підкреслила, що ключовою відмінністю нового бюджету є відсутність супутніх змін в податкове законодавство, як це практикувалося раніше, крім підвищення акцизів.

Також вона запевнила, що урядовий проект в повній мірі відображає потреби на наступний рік для фінансування пенсійної, освітньої та медичної реформ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований в парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в 77,9 мільярда гривень, доходами у сумі 877 мільярдів гривень і витратами на 948 мільярдів гривень.

Граничний обсяг держборгу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трильйона гривень, гарантованого державою боргу – 747,6 мільярда гривень, що в сумі за оцінками уряду становить 84,6% ВВП.

Бюджет-2017 розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4%.