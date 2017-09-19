Мінфін сподівається отримати ще один транш МВФ цього року

Міністерство фінансів сподівається, що Україна отримає черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду поточного року, повідомила сьогодні перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

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"Ми над цим працюємо", - сказала Маркарова, відповідаючи на питання, чи можливе отримання чергового траншу поточного року.

Представник Мінфіну не став називати конкретних термінів отримання траншу та приїзду місії.

«Ми розраховуємо на позитивний перегляд та отримання траншу», - додала Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

Згідно із заявою директора з комунікацій МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні 15 вересня, Україна для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Чергова місія Фонду очікується в Україні у другій половині вересня.