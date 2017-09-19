Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню
Офіційний курс НБУ на 20 вересня: 100 USD – 2612,6436 гривні; 100 EUR – 3127,8569 гривні; 10 RUR – 4,4969 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2612,6436 (19 вересня – 2618,0679)
100 EUR – 3127,8569 (19 вересня – 3128,0675)
10 RUR – 4,4969 (19 вересня – 4,5433)
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Як повідомляв УНІАН, 19 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,13/26,15 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,32/31,34 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4514/0,4515 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1264 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 570 угод на суму 350,34 мільйона доларів.